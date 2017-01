Six jeunes de 18 ans ou moins ont accompagné Anderlecht pendant une semaine de stage à La Manga. Juste avant qu’ils ne reprennent l’avion, on leur a donné la parole tout en leur offrant leur premier bulletin. Le bilan global est prometteur en tout cas.

Idrissa Doumbia (18 ans) :

"Doumbi, Doumbi" On entend souvent ce nom en suivant un entraînement d’Anderlecht. Idrissa Doumbia ne laisse personne indifférent, même si c’est parfois pour se faire enguirlander par René Weiler quand il a perdu un ballon bêtement. "Je sais que je dois encore progresser sur certains aspects, comme ma mentalité", explique-t-il dans un sourire.

L’Ivoirien veut aller loin. "Mes modèles sont Yaya Toure et Pogba. On me dit parfois que j’ai le même profil mais je sais que je dois encore beaucoup bosser pour arriver à un tel niveau."

Dès son arrivée au Sporting, Doumbia a tapé dans l’œil de tout le monde. "Besnik Hasi m’a beaucoup aidé. Il a été fantastique avec moi. Il voulait me faire jouer mais je devais attendre mes 18 ans (NdlR : obligatoire pour les joueurs hors Communauté européenne) . Il était devenu un papa pour moi. Je remercie aussi Anthony Vanden Borre qui m’a donné des tas de conseils."

Il est le jeune qui s’est le plus montré pendant ce stage. Ultra-doué et capable de tout faire sur un terrain, il dégage une facilité déconcertante.

Il aime encore trop le ballon, surtout aux yeux de Weiler qui aime un jeu très rapide vers l’avant. Très ambitieux, il devra apprendre à être patient.

Emmanuel Sowah (18 ans):

De tous les jeunes, il est celui qui a eu le plus de temps de jeu au premier tour. Un peu par la force des choses vu les nombreux absents sur le côté droit. Emmanuel Sowah en a quand même profité pour se montrer. "Maintenant Najar et Appiah sont revenus mais je peux être patient", explique-t-il sagement.

Tout a pourtant été très vite pour le Ghanéen. "J’ai été affilié à un club pour la première fois quand j’avais quinze ans, il y a trois ans à peine donc. Je joue dans la rue avec des amis mais je préférais me concentrer sur mes études. Mon frère m’a quand même dit de m’inscrire au FC Dreams, un centre de formation qui a aussi une équipe première. Un an plus tard, je jouais avec l’équipe A et on montait en première division. Et un an après encore, j’arrivais à Anderlecht. Finalement, je me dis que je ne peux pas aller contre la nature et que je suis fait pour jouer au football."

Il a montré quelques bonnes choses en match mais il est encore meilleur à l’entraînement. Offensivement, il est très fort et donne de bons centres.

Il doit prendre du muscle pour pouvoir aller au duel sans risquer de s’envoler. Il doit aussi progresser dans son placement.

Wout Faes (18 ans):

Quatre jeunes de la promotion 1998 sont du voyage mais Wout Faes est le seul à ne pas encore avoir eu du temps de jeu en équipe première. Le défenseur central attend sa chance. "J’ai déjà été sur le banc quelques fois..."

