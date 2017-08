La lanterne rouge a longtemps été accrochée à Belgrano la saison dernière mais, dans le sprint final, Matias Suarez et ses équipiers ont réussi à laisser deux équipes derrière eux. Belgrano a donc fini… 28e sur 30 en première division argentine. Une immense déception pour l’ancien attaquant du RSCA.

Individuellement, Suarez n’est jamais parvenu à faire la différence. Il n’a inscrit que deux buts en championnat, dont un penalty. Bien insuffisant pour El Artista dont les derniers mois ont tourné au calvaire dans son club formateur.

Reçu comme un roi par les supporters de Belgrano lors de son retour l’été passé (ils étaient 2000 à se réunir autour des bureaux où il a signé son contrat), Suarez n’a pas su convaincre. Pire, il a même perdu sa place de titulaire au fil de la saison, devant se contenter du banc pendant une bonne partie de la saison.

Ses coups d’éclat ont été rares et n’ont pas suffi à racheter ses "prestations médiocres", selon les fans locaux. La branche dure des supporters de Belgrano n’a d’ailleurs pas hésité à le lui faire savoir. Par des coups de sifflet au stade mais aussi par quelques coups de pression en dehors des terrains, notamment par des insultes et des crachats lors de balades en ville.

Même s’il n’y avait pas de risque de relégation pour Belgrano vu le système de descente particulier en Argentine (une moyenne sur les 3 dernières saisons), le club de Matias Suarez est obligé de sortir une saison canon pour relever sa moyenne et échapper à la chute en D2.

Et ce n’est pas encore sûr que cette opération de survie se fasse avec Suarez. L’ancien chouchou du Parc Astrid n’a pas justifié son salaire et les dirigeants seraient attentifs aux intérêts d’autres clubs, notamment de Coritiba au Brésil. "J’aimerais rester à Belgrano même s’il y a des offres", a-t-il expliqué. "Nous avons vécu une très mauvaise saison mais le groupe me semble bon cette année et nous devons repartir de zéro."

À 29 ans, le Soulier d’Or 2011 semble en tout cas très loin de son meilleur niveau. Et comme c’était le cas à Anderlecht lors de ses derniers mois, les observateurs argentins croient de moins en moins en un retour en grâce de l’attaquant, dont la technique est petit à petit gommée par la lenteur de ses mouvements…