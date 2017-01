Herman Van Holsbeeck est arrivé mardi en fin d’après-midi à La Manga. Il repartira ce jeudi vers Bruxelles en même temps que l’équipe.

Contrairement à la majorité de ses confrères qui ont fait le point sur le mercato durant les autres stages en Espagne, le manager général du Sporting a poliment refusé notre demande d’interview. Il préfère rester concentré sur ses différents dossiers avant de s’exprimer.

L’une des cibles pour le mois de janvier, c’est un gardien de but pour concurrencer Boeckx et laisser partir Roef en prêt. Mercredi après midi, Van Holsbeeck a discuté avec Didier Frenay et Nico Vaesen, les agents de Koen Casteels. Comme il l’avait confié dans notre édition de mardi, le gardien belge veut absolument jouer, ce qui n’est plus le cas à Wolfsburg.

Plusieurs équipes avaient manifesté leur intérêt, mais Naples est désormais sur la piste de Salvarore Sirigu tandis que la Fiorentina aimerait transférer Marco Sportiello (Atalanta). Le Werder Brême reste sur la balle, mais les chances du Sporting sont réelles dans ce dossier.

Si Van Holsbeeck cherche aussi un milieu de terrain, il semble avoir abandonné l’idée de recruter un défenseur central cet hiver. Dans le sens des départs, Diego Capel parle régulièrement à son agent ces derniers jours. S’il n’est pas obligé de partir, Anderlecht ne le retiendra pas (et n’achètera pas de remplaçant de cas de départ). L’Espanyol Barcelone et La Corogne sont toujours une possibilité pour l’ailier espagnol qui aimerait plus de temps de jeu.