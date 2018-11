Le capitaine est de retour. Adrien Trebel est revenu sur le terrain à la surprise générale. Il a réussi un match plein qui prouve encore davantage qu’Anderlecht n’est pas le même sans le patron de son milieu de terrain.

En quatre jours, le statut médical du Parisien est passé de "doit se faire opérer au plus vite" titulaire.

Après 12 minutes, lorsqu’il a fait signe de changer, tout le stade a cru qu’il ne pouvait pas tenir le match, que ses abdominaux le faisaient trop souffrir. Il a d’ailleurs porté la main à son bas ventre à plusieurs reprises.

Trebel a avoué qu’il souffrait régulièrement et de manière imprévisible. "On a tout essayé avec les kinés et les médecins mais ça revient toujours." L’opération est inéluctable mais pourrait être reportée à janvier prochain.

C’est en tout cas le plan imaginé par le coach Vanhaezebrouck. "Il faudra voir comment il va digérer les efforts. On va peut-être le perdre. Il devra peut-être passer direct sur le billard. Mais peut-être qu’on pourra reporter l’opération à plus tard. On espère qu’il tiendra le coup jusqu’à la trêve hivernale. Mais il faut que ce soit faisable et qu’il garde son niveau. On ne sait rien faire avec un demi-Trebel. Il s’est senti bien ces derniers jours. Mais on ne sait pas s’il pourra jouer jeudi. On connaîtra la réponse mercredi, à Istanbul."

Si Trebel s’est fait remarquer par son apport dans le jeu, il a surtout fait le buzz par sa célébration de but. Le Français s’est rué vers une caméra en croisant les poignets comme s’il était menotté. Il a répété ce geste devant les photographes.

Un geste effectué en soutien à Mogi Bayat qui lui a permis de signer à Anderlecht. Dylan De Belder (Cercle Bruges), un autre joueur lié à l’agent, a fait pareil ce week-end.