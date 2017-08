Pendant ce match en grande partie insipide, on a largement eu le temps de se replonger dans les archives : depuis sa création il y a 109 ans, le RSC Anderlecht n’a jamais commencé un championnat sans réussir à marquer lors des deux premières rencontres. On n’est donc pas passé loin d’une soirée historique dimanche soir contre Ostende, une semaine après le nul vierge à l’Antwerp. À un but d’Hanni près. Un but inscrit à 12 minutes du terme sur une passe décisive d’Onyekuru qui parachevait ainsi ses excellents débuts au Parc Astrid.

Un seul but en 180 minutes, ça reste tout de même loin de la norme pour la meilleure attaque de la saison dernière. Et dans ces cas-là, on se tourne souvent vers l’attaquant. Parfois à tort mais, cette fois, on ne se trompe pas : Teodorczyk est totalement à côté de ses pompes en ce début de saison. Sa méforme des playoffs de l’an passé est encore plus criante.

S’il pouvait encore afficher de bonnes stats défensives le week-end dernier au Bosuil, des stats chères à Weiler, le Polonais n’a même pas bien assuré son boulot en perte de balle dimanche. " Teo a surtout pensé à sa propre performance", regrettait l’entraîneur. "Il a rapidement raté quelques passes et ça a joué dans sa tête. Il a essayé de rattraper ça mais sans y parvenir et ça jouait sur sa fraîcheur."

Résultat : pas de but et une sortie très précoce (après 54 minutes à peine). L’immense crédit accumulé la saison passée commence à s’épuiser, malgré le soutien toujours bruyant d’une bonne partie des supporters. "Son crédit ? Ce sont surtout les buts qui comptent", réagit Weiler. "Ce n’était pas son meilleur match…"

Le coach ne lâche cependant pas encore celui qui avait été si important l’an dernier. "Après avoir mis autant de buts, il est vu différemment et ce n’est pas simple. On va chercher la solution tous ensemble. Je vais parler avec lui cette semaine. Même si je sais très bien qu’il est bien conscient du niveau de sa prestation."

Une prestation qui a peut-être aussi souffert de la comparaison avec l’autre attaquant anderlechtois dimanche : Onyekuru a enchanté tout le stade par sa vitesse et sa volonté de toujours créer le danger dans la défense adverse. Une percution qui a finalement amené l’unique but de la rencontre. "Je suis très content de lui", enchaînait Weiler. "C’était bien qu’il dispute son premier match à la maison avec nos supporters et il n’a pas déçu. Il était peut-être le plus dangereux de mes joueurs. Non, probablement le plus dangereux (sourire)."

S’il était très offensif en partant de son côté gauche, Onyekuru ne sera cependant jamais un avant-centre. Et ce n’est pas le volontaire mais maladroit Kiese Thelin qui pourra vraiment apporter une solution en pointe au Sporting à court terme. À 3 semaines de la fin du mercato, Van Holsbeeck va peut-être devoir chercher du renfort offensif. Même si le club soutient encore Teodorczyk, beaucoup commencent à se dire qu’il serait risqué de miser uniquement sur lui cette saison…