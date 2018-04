Le dernier mot n’a pas encore été dit dans le clash qui oppose le clan Coucke à Herman Van Holsbeeck. Coucke cherche une faute grave pour pouvoir limoger Van Holsbeeck sans devoir lui payer des indemnités.

Hier, la VRT a retransmis une partie d’une interview de Luc Devroe qui sera intégralement diffusée dans le programme Panorama du 18 avril. En évoquant l’interview choc de Van Holsbeeck à la présentation officielle de Coucke du 22 décembre 2017, il a déclaré : "Il (Coucke) n’a pas trop apprécié cela. C’était le moment de gloire de Roger et le moment suprême de Marc. Herman s’est interposé et a donné des interviews, alors que ce n’était pas prévu. Il a déclaré qu’il ne ferait plus rien et qu’il n’est plus au courant de rien. Il aurait dû en parler en interne."

Après la partie officielle, Van Holsbeeck, très énervé, avait lancé : "Je ne décide plus rien. Je ne peux même plus signer des transferts. D’autres personnes devront décider à ma place. Je ne veux pas être la tête de Turc."

Devroe n’a pas ajouté que cette sortie médiatique est considérée comme une faute grave de la part de Van Holsbeeck. Mais il est clair que les deux parties ne se feront pas de cadeaux.

Van Holsbeeck, lui, ne veut pas mener la polémique dans les journaux. "Je ne dis rien à ce sujet", a-t-il répété hier soir.

Par contre, il a remercié ses anciens collègues. "Je veux les remercier pour les 15 ans de collaboration. On a réalisé quelque chose de beau, ensemble. J’ai peut-être commis des erreurs, mais je n’ai pas à me plaindre quand je regarde mon palmarès. Je savais qu’un jour, je devrais arrêter. Mais je reste supporter. Bonne chance à Hein Vanhaezebrouck et à ses joueurs. Ce sera difficile d’être champions, mais j’espère qu’on terminera à la seconde place."