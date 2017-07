Il y a un an, René Weiler reprenait un Sporting en crise après une saison compliquée et un mercato estival totalement fou. Le titre en poche, il a pu travailler beaucoup plus sereinement cet été. Avec, pour la première fois depuis très longtemps à Anderlecht, un groupe de joueurs formé à 90 % dès la reprise des entraînements. Détendu, le Suisse nous reçoit dans une petite pièce du centre d’entraînement de Neerpede, juste après le repas de midi. Pendant 58 minutes, il nous explique son métier, avec passion, en se levant et même en dessinant un schéma d’entraînement sur une feuille.

La pression est-elle moins grande pour vous cette saison ?

"Quand tu réussis, ça enlève un peu de pression, mais ma manière de travailler restera la même."

Le titre et les performances en Ligue Europa ont-ils conforté votre méthode de travail ?

"Je suis persuadé que ma méthode est bonne. Les résultats sont une agréable confirmation. Mais attention, les résultats ne correspondent pas toujours à la qualité de ton travail. Des facteurs que tu ne gères pas, comme la malchance, les blessures ou le mercato, peuvent jouer contre toi."

Ressentez-vous plus de confiance de la part du club cette saison ?

"Non car le club m’a toujours soutenu, même dans certaines situations qui pouvaient sembler plus difficiles. Peut-être ont-ils eu des doutes mais je n’ai rien senti. Les dirigeants ont rapidement suivi mes idées, pas toutes mais beaucoup. Ils étaient persuadés que ma philosophie était bonne. Nous avons changé beaucoup de choses au début. Ça a créé beaucoup de points d’interrogation mais on a réussi. Au final, ça te donne un peu plus de poids quand même, oui."

Cette saison, tout le monde voit déjà Anderlecht champion. N’est-ce pas dangereux ?

(...)