Anderlecht Nicolae Stanciu était sur le banc pour le match contre Utrecht. Il est le seul (avec Boeckx) à ne pas être monté au jeu. Le matin, il était déjà resté en salle alors que ses équipiers étaient sur le terrain.

Preuve supplémentaire que son transfert est imminent. Selon son entourage, tout sera réglé pour ce week-end au plus tard. Le Roumain espère toujours signer au Sparta Prague et l’accord avec le RSCA est proche. Un autre club européen reste dans le coup. Stanciu a d’ores et déjà dit "non" à deux clubs du Moyen-Orient.

Voici toutes ses statistiques depuis son arrivée en septembre 2017 :

(...)