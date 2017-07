Les cadres ont été laissés au repos. Enfin, la majeure partie d’entre eux. René Weiler a préféré préserver une grande partie de son noyau, privilégiant un gros entraînement en après-midi au match amical du soir.

À part les acclamations pour Olivier Deschacht, Massimo Bruno en médian défensif et le but chanceux d’Emmanuel Sowah, il n’y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent au niveau du spectacle. Des enseignements pouvaient toutefois être tirés à l’aube de la Supercoupe.

1. Stanciu est en forme. Un homme est particulièrement remuant : Nicolae Stanciu. Comme c’était déjà le cas à Salzbourg, le Roumain a déjà atteint un certain niveau.

Il est actuellement au-dessus du lot et a décidé de prendre ses responsabilités. On l’a entendu demander le ballon afin de faire le jeu. Il s’est préparé à faire un bon début de saison et compte démarrer en trombe.

2. Des blessés de retour. Lukasz Teodorczyk s’est entraîné mais a été épargné pour la rencontre amicale. Ivan Obradovic était, lui, bien présent et est de retour en forme.

Le latéral gauche, à la base du 1-2 et à l’assist sur le 1-3, a montré qu’il était prêt à débuter la saison. Seuls Andy Najar et Bram Nuytinck risquent de louper le match de jeudi par sécurité.

3. Onyekuru va faire mal. Henry Onyekuru a besoin de rythme. C’est pour cette raison que René Weiler l’a emmené avec lui à Dender. Le Nigérian a réalisé un bon match sur l’aile gauche. Il y a encore du déchet dans son jeu mais il a déjà démontré que sa technique et sa vitesse allaient faire mal aux défenses.

4. Sels doit retrouver la confiance. Le match face à Salzbourg avait engendré quelques doutes quant au niveau de Matz Sels. Le gardien est en manque de confiance et cela s’est ressenti sur un arrêt qu’il a dû effectuer : une frappe dans un angle fermé qui a failli le surprendre.

5. Le noyau C doit s’en aller. Hamdi Harbaoui et Diego Capel ont été alignés pour faire le nombre. Le Tunisien a joué tranquille, a marqué mais ne semblait pas concerné. L’Espagnol a, lui, raté des énormités qui lui ont valu les sifflets du public. Nathan Kabasele l’a remplacé à la pause. Avec de l’envie mais sans grand succès.