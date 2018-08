Nouveauté sous Coucke, il y a aura une s

éance ouverte comme boost avant Bruges.

Nouvelle habitude de l’ère Marc Coucke : des entraînements ouverts les veilles de matches au sommet. Ce samedi à 17 heures, le Sporting accueille ses supporters dans le stade (ouverture des grilles de la Tribune 3 dès 16 heures, parking Hôpital dans la rue René Henry accessible et gratuit). Le but : créer une ambiance qui doit booster les joueurs en vue du match du lendemain à Bruges. La saison passée, les quelques entraînements ouverts en semaine n’étaient pas des réussites. Et la séance ouverte avant Bruges - Anderlecht (1-2) s’était tenue à Neerpede, ce qui n’était pas idéal.

Anderlecht n’est pas le premier grand club qui applique cette tactique. En mars 2018, le Galatasaray s’est entraîné devant 28.000 personnes à la veille du match au Fenerbahçe (0-0).