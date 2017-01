À Saint-Trond, la frustration était le sentiment largement dominant. Et à raison.

Anderlecht s’est vu accorder deux penalties. Le premier a été sifflé suite à une faute commise par Bolingoli hors de la surface de réparation. Le second a vu Fernandes pousser légèrement Kiese Thelin dans le dos. Si le second pouvait sans conteste être donné, le premier n’aurait pas dû l’être. "Comme tout le monde l’a vu, le premier penalty, il l’a sifflé très facilement", sourit Yohan Boli. "Le deuxième, je ne sais pas trop si c’est sifflable. Mais vu qu’il avait donné le premier, je me suis dit qu’il allait siffler."

Ses mots en disent long sur ce que les Canaris ont pensé de la prestation de M. Smet. Ils poussaient même jusqu’à dire que les grands étaient avantagés. "C’est ce que j’ai voulu faire passer comme message en montrant l’écusson sur mon maillot", poursuit le buteur. "On ne siffle pas pour nous et voilà c’est frustrant car on se demande si on est moins favorisés que les grands. Au moindre truc, il sifflait pour Anderlecht."

Kotych allait dans le même sens que son équipier. "C’est quand même toujours la même chose. Combien de penalties légers ont déjà été donnés en notre défaveur ? Alors que nous ne recevons un penalty que quand on nous casse une jambe. Sur ce premier penalty, l’arbitre nous a simplement dit qu’il y avait un tacle sur la cheville et que la faute avait été commise dans le rectangle. Que voulez-vous qu’on y fasse ?"

Les Trudonnaires étaient d’autant plus frustrés qu’ils considéraient la faute sur Boli avant la pause comme aussi flagrante que celle amenant le premier penalty d’Anderlecht. "J’ai fait la réflexion à l’arbitre en disant que les fautes étaient similaires. Je lui ai demandé pourquoi il n’a pas sifflé. Il s’est senti frustré et en a profité pour me mettre un carton jaune. S’il voit la vidéo, il verra que je n’ai pas eu tort."