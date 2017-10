Cet Anderlecht et ce PSG-là ne boxent pas dans la même catégorie. Les plus pessimistes diraient même que ces deux clubs ne font pas le même sport quand on voit la différence de niveau actuelle. Pourtant, il y a des liens entre cet Anderlecht et ce PSG. Des liens parfois étonnants entre quelques joueurs dans un passé pas si lointain.

>>>> Quand Appiah était le capitaine de Kurzawa

>>>> Quand Aréola se loupait face à Bruno et un attaquant… du FC Knokke

>>>> Quand le RSCA refusait de lâcher 700.000 € pour Di Maria