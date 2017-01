"Je suis content de l’entrée des deux nouveaux même s’ils ont peu joué."

René Weiler était un homme satisfait après la rencontre. Trois points en poche et deux recrues qui ont montré de belles dispositions ont suffi à faire sa soirée.

Adrien Trebel

Des applaudissements, quelques huées isolées et un début de And we hate Standard (NdlR : On hait le Standard) . L’accueil d’Adrien Trebel à la 83e s’est déroulé dans le calme.

Le Français ne semblait pas du tout stressé durant ses dix petites minutes de jeu. Il a même laissé une bonne impression. "Il a déjà fait sentir sa valeur" , a lancé Bram Nuytinck. "Mais il ne fallait pas cette montée au jeu pour m’en convaincre. C’est un très bon joueur qui va nous rendre de grands services. Le Standard s’en est déjà aperçu cet après-midi…"

Très calme au ballon, se déplaçant très bien et stabilisant l’entrejeu, il a offert un second souffle à Anderlecht en fin de match. Sa volée totalement loupée du droit et son dégagement digne des meilleures équipes de kick’n’rush ont fait sourire le public.

René Weiler ne lui en tiendra pas rigueur. "Trebel est important maintenant mais aussi pour l’avenir. On a deux jeunes au milieu qui jouent tout et par qui les clubs sont très intéressés. C’est bien d’avoir déjà quelqu’un qui peut s’intégrer en cas de départ cet été."

Isaac Kiese Thelin

C’est le remplaçant qu’on attendait le moins qui a fait le plus de dégâts. En deux touches de balle, Kiese Thelin a démontré sa puissance et sa roublardise.

D’un coup de tête rageur, il a gagné de superbe manière un duel aérien qui aurait dû conduire à un but. C’est finalement sur le ballon suivant qu’il a fait la différence en montant plus haut que son défenseur, le forçant à commettre la faute dans le rectangle.

Dennis Appiah s’est dit impressionné par son équipier. "J’avais un mauvais souvenir de lui en Ligue 1 car il m’avait poussé au penalty sur une faute de main. En fait je ne l’imaginais pas comme ça. À Bordeaux, il jouait juste en déviation. Les entraînements ont prouvé qu’il pouvait éliminer un homme et être efficace devant le but."