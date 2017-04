Abonnés Yves Taildeman et R. V.P.

Contrairement aux habitudes, Anderlecht n’a pas organisé de conférence de presse avant de se déplacer à Gand. Au lendemain de la défaite inattendue contre Charleroi, le Sporting a fermé les portes de son enceinte.

Les habitués du club savent ce que cela signifie : la tension monte. Tout ce qui pourrait déstabiliser ou déconcentrer les joueurs, est banni du club.

L’enjeu est trop important. Les 25 millions de la Ligue des Champions étaient déjà pratiquement versés sur le compte BNP-Paribas Fortis du RSCA, dimanche passé. Une défaite à Gand signifie que l’avance serait réduite à deux points…

Bien sûr que non. Un avantage de cinq points sur le numéro 2 (Gand) et de six points sur le numéro 3 (Bruges) à mi-chemin des playoffs, c’est une situation de luxe.

Un parcours sans faute, c’est pratiquement impossible. Depuis le début des playoffs, un seul futur champion y est parvenu : Anderlecht en 2009-2010, lors de la première édition des playoffs.

Depuis lors, le champion a perdu entre 8 et 15 points (Anderlecht en 2013) sur 30. Et il a chaque fois perdu deux ou trois matches. Souvenez-vous du 1-3 d’Anderlecht contre Genk en 2012 et du 1-2 contre ce même Genk en 2013.

(...)

