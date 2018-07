Hein Vanhaezebrouck dégage doucement une équipe qui débutera la saison. Face à Rennes, on devrait avoir une idée plus ou moins claire du onze de base qui débutera la saison même si l’état de forme de Kara, qui rentre de vacances, reste un point d’interrogation.L’attaque a frappé très fort avec en point d’orgue le match de vendredi soir à Amsterdam. Ivan Santini a montré qu’il n’a pas perdu son sens du but et qu’il était capable de peser sur une défense.(...)