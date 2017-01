Adrien Trebel n’a pas encore foulé le terrain d’entraînement de Neerpede lors de sa première journée de travail. Ce lundi matin, après avoir été présenté à ses coéquipiers, il a passé ses tests médicaux à l’hôpital d’Asse. L’après-midi, il est allé visiter quelques domiciles libres dans la région bruxelloise. Ce mardi, il s’entraînera et visitera le Salon de l’Auto avec sa nouvelle équipe. Mercredi, il sera présenté à la presse. Et dimanche, il sera disponible pour le premier match officiel, contre Saint-Trond.

En attendant, son transfert du Standard à Anderlecht suscite pas mal de réactions parmi les supporters. Côté anderlechtois, elles sont majoritairement positives. Même avant qu’il n’ait touché son premier ballon, Trebel peut dormir sur ses deux oreilles : il ne sera pas traité comme Steven Defour. Quelques supporters emblématiques le confirment.

Michou Dehenain, du café La Coupe : "Trebel est un très bon joueur, il est donc le bienvenu. Une belle opportunité se présentait, et la direction l’a saisie. En regardant les réactions sur les réseaux sociaux, j’ai l’impression que la plupart des supporters partagent mon avis. J’ai vu quelques réactions négatives - ces cons estiment qu’on n’avait pas besoin de ce type de joueur, et surtout pas s’il vient du Standard - et cela m’a énervée. J’espère que ces quelques personnes ne vont pas lui cracher dessus ou lui lancer des gobelets de bière. Sans eux, Defour serait encore chez nous."

Romain De Jonghe (78 ans), le supporter au mégaphone et à l’ourson, a déjà un nouveau favori : Adrien Trebel. "Souvenez-vous que vous m’aviez demandé quel joueur du Standard je voudrais voir à Anderlecht. J’avais dit Trebel. Voilà 62 ans que je viens au stade. J’ai donc connu les sept prédécesseurs de Trebel qui sont passés du Standard à Anderlecht. Je les ai tous encouragés. Y compris Defour. Ce lundi matin, je suis allé acheter mon ticket pour Anderlecht - Zenit. J’ai entendu dire que ce sera la bagarre générale entre Anderlechtois et Standardmen, le 29 janvier. J’espère que ce cinéma ne va pas recommencer…"

Ivan Boelens, ancien patron de l’association des supporters, est confiant. "Vu que Trebel n’a pas fait de déclarations anti-anderlechtoises dans le passé comme Defour, je crois qu’il sera accueilli chaleureusement. Les supporters étaient d’abord surpris - moi aussi, je pensais que c’était une blague - mais ils ont ensuite réagi positivement. On a l’impression que Van Holsbeeck ne fait plus des transferts de panique à la Rolando ou Marin comme les années précédentes."

"Pour moi, c’est aussi grave que Defour"

Les supporters du Standard regrettent le choix de leur ancien capitaine de rejoindre Anderlecht

À Liège, le transfert d’Adrien Trebel vers la capitale continue à alimenter toutes les conversations. Nul n’est surpris par le départ de l’ancien capitaine mais bien par la destination. Personne ne l’aurait imaginé capable de rejoindre l’ennemi historique. Les retrouvailles, dans deux semaines, promettent d’être chaudes même si une frange du public espère éviter tout débordement.





Anderlecht

Pourquoi a-t-il décidé de rejoindre le Sporting ? Cette question hante les supporters. "La direction nous dit qu’elle ne veut pas renforcer un concurrent direct mais elle vend un joueur à Anderlecht. Je me demande comment elle a pu négocier avec ce club même si nous savons tous que le football n’est plus qu’une histoire d’argent", dit Jean-Luc Gillis, président du plus grand club de supporters du pays, Les Rouches de la Vallée du Geer.

Les fans auraient préféré le voir porter le maillot de La Gantoise. "Il fallait l’envoyer en Chine ou en Arabie saoudite. Il a eu une attitude énervante, indigne d’un joueur professionnel. Faites ça à votre travail et on verra bien ce que votre patron vous dira", s’amuse Patrick Weickmans, président des Rouches du Plateau.

"Tout ce qu’on peut dire, c’est qu’il a gâché sa sortie. Il a montré la plus mauvaise partie de son caractère lors des quinze derniers jours", termine Christian Wolter, son homologue des Six Cents Rouches.

Accueil

Il y a trois ans, Steven Defour avait, comme Adrien Trebel, d’abord vécu les retrouvailles avec ses anciennes couleurs au parc Astrid. "Et je pense que nous assisterons aux mêmes scènes. Insulte, huées et malheureusement tout le reste…", explique immédiatement Christian Wolter. "Je ne suis pas d’accord", disent en chœur, les deux autres présidents. "Steven Defour avait été l’artisan de nos deux titres, avait chanté sur le balcon du Palais des Princes Évêques et avait bien montré, dans certaines déclarations, qu’il ne rejoindrait jamais le Sporting", étaye Jean-Luc Gillis. "J’espère qu’il n’y aura pas de débordements car deux jours après cette rencontre, il y a la comparution devant la CBAS pour les incidents enregistrés à Charleroi. Du grabuge face à Anderlecht ne servirait pas nos intérêts."

Depuis l’officialisation du transfert, les réseaux sociaux ont été pris d’assaut par les fans liégeois, qui n’ont pas manqué l’occasion de manifester leur mécontentement et même de brûler le maillot de leur ancien capitaine. "Certaines réactions ont été un petit peu trop chaudes. Certains l’ont attaqué personnellement, je ne trouve pas que cela soit approprié", confirme Christian Wolter.

Remplacement

Comment vivre sans Adrien Trebel ? Cette question, Aleksandar Jankovic devra y répondre dès dimanche face à Bruges. Théoriquement, le technicien devrait aligner un onze de base similaire à celui qui a affronté Dortmund et donc aligner Ibrahima Cissé et Eyong Enoh devant la défense. "Il faut un renfort."

À ce niveau, nos trois intervenants n’hésitent pas une seule seconde. "C’est bien de donner une chance aux jeunes mais là, il ne reste plus que neuf matches dans cette phase classique et tous sont très importants. Ce sera peut-être plus facile de leur donner du temps de jeu en début de saison", glisse Patrick Weickmans.

"Il ne faut pas oublier que Trebel est un très bon joueur, qui a apporté de bonnes choses au Standard. Il va nous manquer quelque chose dans la ligne médiane car je ne vois personne d’autre qui a le même profil que lui. Par contre, je suis certain qu’Alexander Scholz pourra reprendre ce rôle de leader", enchaîne Christian Wolter.

Réponse dans cinq jours…