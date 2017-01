La plupart des supporters anderlechtois ont plutôt bien accueili l'arrivée d'Adrien Trebel. Ce n'est pas vraiment le cas de la Mauves Army, qui regroupe les Ultras du club. Dans un communiqué publié ce mardi, celle-ci a clairement fait savoir que le transfert n'était pas à son goût. Extrait choisi:

"Les dirigeants ont pris l'habitude d'utiliser un slogan propre aux supporters depuis des années à savoir "We Are Anderlecht" mais ils le bafouent constamment depuis trop longtemps", dit le communiqué. "We Are Anderlecht", c'est justement tout le contraire de leur politique actuelle."

(...)

Découvrez la suite de cet édito dans notre Edition Abonnés. Si vous n'êtes pas encore inscrit, découvrez nos offres et nos tarifs ci-dessous.