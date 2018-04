Luc Devroe a réussi son premier transfert en tant que directeur sportif du RSCA.

Le premier d’une longue série, espère-t-il. "Je suis vraiment bien dans ma peau et dans mon nouveau job", a-t-il déclaré au micro de Proximus. "J’espère continuer et rentrer dans l’histoire du club. Je signe pour un palmarès comme celui d’Herman Van Holsbeeck."

Il est déjà en pleine préparation du mercato et a discuté avec les autres membres de la direction et le coach de plusieurs profils. "Et il y a du Belge, ne vous en faites pas. Il faudra récupérer des Belges qui ont le niveau pour être titulaires. Tous les clubs du Top 5 voudront ce genre de joueurs."

Son travail avec Marc Coucke se passe à merveille. Au point qu’il est surpris de le voir aussi souvent à Neerpede. "Je l’ai déjà vu plus ici au club qu’en plus de quatre ans à Ostende. Cela trahit son ambition et le fait qu’il sait qu’il y a du pain sur la planche."