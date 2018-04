Luc Devroe s’est montré satisfait d’avoir déjà communiqué le nom du premier renfort anderlechtois pour la saison prochaine : Yevhen Makarenko a signé pour quatre saisons. Le médian ukrainien arrive de Courtrai contre une somme valant entre 1,5 et 2 millions.

Devroe est certain d’avoir visé juste. "C’est un profil qu’on recherchait en sachant que Dendoncker et Trebel risquent de partir. Il fallait s’y préparer. Makarenko a énormément progressé depuis qu’il joue devant la défense. Il a du foot dans les pieds et une bonne lecture du jeu."

Hein Vanhaezebrouck et le joueur ont discuté durant deux heures ce mercredi. Le deal s’est conclu vendredi soir et l’annonce a dû être avancée à cause de facteurs extérieurs. Cela n’a pas plus à Glen De Boeck, l’entraîneur de Courtrai. "Je le comprends. Mais de grands clubs étrangers (NdlR : de Bundesliga ) le voulaient aussi et étaient très déçus. L’info risquait de filtrer via eux."