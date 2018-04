Le médecin sportif Chris Goossens renforce, avec effet immédiat, le staff médical d'Anderlecht, a annoncé le club sur son site, lundi.

Goossens, actif depuis 30 ans, était depuis 2013 sous contrat avec Ostende où il travaillait avec Marc Coucke, le nouveau président d'Anderlecht. "À cette époque, il m'avait demandé de contribuer à la professionnalisation du club côtier", a expliqué Goossens. "Ces ambitions ont été réalisées plus rapidement que prévu. Venir travailler au RSCA, c'est pour moi comme un retour à la maison. C'est une sorte d'hommage à mon père qui m'emmenait enfant au Parc Astrid. Je fus également médecin dans le sport cycliste et j'ai aussi accompagné Frank Van Himst, le fils de Paul. Je trouvais ça vraiment formidable d'apprendre à connaître personnellement une telle idole."

Goossens, 60 ans, va désormais s'impliquer pleinement dans le staff médical des Mauve et Blanc. "J'aurais normalement dû terminer la saison au KV Ostende, mais je vais finalement me mettre au travail ici plus rapidement que prévu", a-t-il précisé. "Je peux maintenant déjà m'adapter et conjuguer mon expertise à celle déjà présente ici. Et je dois dire que l'organisation est déjà très bonne. Je vais déterminer la politique médicale et surtout utiliser la fin de saison pour observer, afin que nous puissions bien entamer la saison suivante. Je veux surtout mettre l'accent sur la physiologie de l'exercice et la nutrition, afin que les joueurs soient en aussi bonne santé que possible. En leur présentant la nourriture sportive parfaite et en analysant à chaque fois leurs conditions d'entraînement, nous pourrons au maximum les préserver des blessures et les mettre à la disposition du coach en forme optimale."