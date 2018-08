La saga aura débuté peu avant 22 heures, vendredi, pour prendre fin quelques secondes avant minuit avec un tweet de Marc Coucke: "Chers supporters, notre mercato se termine. Je suis très content des nouveaux joueurs et des prolongations. Le dernier transfert ne s'est pas réalisé, l'appétit manquait, mais on a un noyau fort et équilibré. A dimanche !"Un accord était pourtant tout proche, le président était même sur place pour négocier directement avec le joueur. Mais le Serbe a quitté Neerpede vers 00h10, avec son agent, sans avoir trouvé d'accord avec les Mauves.Pour rappel, Liverpool avait payé 25 millions à Benfica pour le recruter mais Markovic n'a jamais réussi à percer en Premier League. Il a été prêté à quatre reprises dont la fin de saison passée à Anderlecht.