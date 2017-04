La première phrase d’Ivan Obradovic en sortant des vestiaires jeudi soir, à l’issue du match d’Europa League à Manchester United, résumait bien l’état d’esprit des Bruxellois. “Nous sommes fiers de nous. Un peu tristes, oui, mais surtout fiers. Nous n’avons rien à regretter.”

Là est toute la force du match effectué sur le terrain d’Old Trafford jeudi soir. “On a pris beaucoup de confiance malgré la déception”, explique Massimo Bruno. “Nous avons quand même rivalisé avec Manchester United. Il faut retenir ça pour faire un grand match contre Bruges et passer mentalement au-delà de la fatigue.”

Le fait de ne pas avoir gagné ne sera pas un problème selon les joueurs. Au contraire. “C’est une motivation supplémentaire pour battre Bruges”, ajoute Ivan Obradovic. “On veut tout donner, faire encore mieux qu’à Manchester.”

Anderlecht n’a désormais plus qu’une seule compétition en tête, plus qu’un seul objectif. “Le titre a toujours été notre principale préoccupation”, coupe Massimo Bruno. “Nous voulions aussi gagner tous nos matches d’Europa League, mais c’était surtout du bonus. Le match de dimanche peut être un pas en avant vers le titre. Nous savons que chaque rencontre est cruciale en playoffs mais celle-ci l’est peut-être encore plus qu’une autre. Il faudra gagner.”

À Bruges, les sentiments doivent être mitigés, partagés entre l’impression qu’Anderlecht a pris un coup sur la tête et celle d’une équipe inarrêtable et motivée comme jamais. “Je ne sais pas si nous sommes impossibles à stopper”, sourit Ivan Obradovic, précisant que gagner ce dimanche ne signifie pas être champion. “Nous avons toutefois tout en main pour faire ce que nous devons faire : battre les Brugeois. Ce ne sera pas un match facile; il ne faudra rien leur laisser et jouer serré. Mais nous sommes à la maison, nous devons donc gagner. Nous savons qu’il ne reste plus qu’un seul mois de compétition et que nous pouvons tout gagner mais également tout perdre. Si nous poursuivons toutefois avec la mentalité et le niveau de jeu affichés ce jeudi, nous serons champions.”

L’esprit d’équipe est souligné par tout un chacun et Massimo Bruno en est le meilleur exemple. Souvent cantonné au banc, il reste concerné à chaque match, chaque entraînement. “Nous le sommes tous. Et même si une équipe de base se dégage, les remplaçants sont toujours motivés. Notre mentalité est une force.”