Matz Sels va poursuivre sa carrière à l'étranger en France, a confirmé lui-même le gardien belge sur les réseaux sociaux jeudi. "Happy to sign for Strasbourg", a-t-il posté sur Instagram dans une photo éphémère. L'officialisation de la part du club alsacien est tombée en début de soirée.

Matz Sels, 26 ans, a passé les examens médicaux jeudi et paraphé un contrat de quatre ans avec le club de Ligue 1. Il avait été prêté la saison dernière à Anderlecht par Newcastle United qu'il avait rejoint en 2016 en provenance de La Gantoise. Il n'avait jamais pu vraiment convaincre en Premier League.

La presse alsacienne parle d'un montant de transfert de 4 millions d'euros pour le 4e gardien des Diables Rouges qui s'est dit ravi de rejoindre la Ligue 1. "C'est une belle épreuve, un championnat difficile avec de grandes équipes. Ca donne envie", pouvait-on lire sur le site du club français. "Il y a de belles choses à faire dans ce club. C'est aussi une grande ville, aussi attrayante que Bruxelles. Le Racing a fait un effort pour me recruter. Je donnerai le maximum ici. C'est un super challenge", a ponctué Sels.

"Je suis très heureux que Matz Sels ait choisi le Racing", a réagi le président du RCSA Marc Keller. "Nous étions à la recherche d'un gardien expérimenté. C'était une priorité pour le club. Matz doit apporter son vécu au niveau international, aussi bien avec ses différents clubs qu'au contact de l'équipe nationale de Belgique. Pour lui, pour le club et pour tous nos supporters, je lui souhaite la plus grande réussite possible parmi nous."