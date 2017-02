Kara Mbodj, au repos à Lokeren après sa Can épuisante, risque fort de devoir subir une opération au genou. Seul problème : Anderlecht se rapproche du sprint final pour le titre. Et donc, aucune décision n’a encore été prise.

Pendant le premier tour, le Sénégalais avait déjà des problèmes au genou. De temps en temps - contre Saint-Trond, Malines et Waasland-Beveren en championnat, contre OHL et à Charleroi en Coupe et contre Qabala et Saint-Étienne en Coupe d’Europe - Kara est resté au repos.

À la Can, il a joué les quatre matches de son pays, et était un des meilleurs défenseurs du tournoi. Selon les premiers examens, il n’a pas aggravé sa blessure, mais elle n’a pas disparu non plus.

Si Kara se fait opérer maintenant, il pourrait être de retour pour les playoffs. Du moins, si tout va bien. Mais sa blessure est tellement complexe, que les chirurgiens ne savent pas prévoir son indisponibilité. Si c’est juste le cartilage, deux mois devraient suffire. Dans le courant de cette semaine, il subira de nouveaux scanners pour y voir plus clair.

Un autre problème est qu’il compte sur un transfert en fin de saison. À la demande de René Weiler, Anderlecht a refusé une offre de 10,5 millions de Leicester. En échange, Anderlecht l’aiderait à réaliser le transfert dont il rêve. Mais s’il passe sur le billard en fin de saison, les clubs (anglais) ne prendront pas le risque de mettre le paquet sur la table pour son transfert.

La décision ne sera donc pas évidente à prendre…