"Pour être clair, je n’ai snobé aucun club. Il ne faut pas croire tout ce qui est écrit". Le tweet de Kara est clair est sans détour.

Le défenseur sénégalais réagit de la sorte après la publication dans le journal français L’Équipe de l’intérêt de Lille.

Marcelo Bielsa a besoin d’un défenseur central capable d’évoluer à gauche pour pallier la blessure au tendon d’Achille d’Adama Soumaoro. Si les Lillois auraient préféré un gaucher, ils considèrent le droitier du RSCA comme une alternative plausible et de qualité. La direction lilloise a d’ailleurs rencontré le joueur et son entourage pour discuter d’un possible transfert. Deux éléments bloquent toutefois son passage outre-Quiévrain. Tout d’abord son prix : Anderlecht réclame entre 10 et 12 millions d’euros. Ensuite, ses envies de goûter au plus haut niveau, sachant que le Losc n’évolue pas en Ligue des Champions et que la Ligue 1 n’équivaut pas à la Premier League à ses yeux.

À choisir entre le Losc et rester à Anderlecht, il penchera pour la seconde solution qui lui offre la C1. Seul un salaire monstrueux pourrait faire pencher la balance.

Dès son arrivée à Anderlecht, il a annoncé qu’il s’agissait d’une étape sur son chemin vers la Premier League. Une compétition taillée pour lui. Il en rêve depuis des années et nombreux sont les clubs qui souhaitent l’accueillir.

Leicester a fait une belle proposition l’hiver dernier et d’autres clubs s’intéressent encore à lui à l’heure actuelle. À tort, certains s’inquiètent de sa blessure au genou encourue en milieu de saison passée. Le joueur a pourtant repris avec le reste du groupe et a déjà rejoué sans souci 45 minutes en match. Il est prêt à passer le cap. Reste à avoir des offres concrètes venues d’Angleterre.





Doumbia et Vancamp prêtés

Anderlecht ne conservera pas énormément de jeunes joueurs dans son noyau. Afin de les faire évoluer, René Weiler et la direction ont décidé de les prêter. Après Dodi Lukebakio, Wout Faes ou encore Aaron Leya Iseka, c’est Idrissa Doumbia et Jorn Vancamp qui vont quitter Neerpede pour la saison. L’Ivoirien reste en Pro League et rejoint Leya Iseka à Zulte Waregem. Vancamp va, lui, s’engager avec Roda JC où Harm Van Veldhoven le compare déjà à Sanharib Malki.





Contrat pro pour Verschaeren

Le jeune médian de 16 ans Yari Verschaeren a signé un premier contrat pro au RSCA. Il est le capitaine des U17 cette saison.