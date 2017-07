Quand Obradovic (pas à 100 % samedi et qui a dépanné l’équipe au maximum) est sorti dans le dernier quart d’heure, c’est… Trebel qui s’est chargé du poste d’arrière gauche. Une solution de fortune pour René Weiler. "On n’a qu’Obradovic pour le poste d’arrière gauche et ce n’est pas suffisant" , reconnaît l’entraîneur. "J’avais pensé y mettre Najar aussi, mais il est souvent blessé."

À cinq semaines de la fermeture du marché des transferts, la direction va tenter de recruter. "On sonde le marché pour voir si on peut trouver quelque chose qui nous convient", précise Weiler.

Ali Adnan, l’Irakien d’Udinese proposé il y a plusieurs semaines au Sporting, est toujours sur le marché mais il ne fait pas office de priorité pour l’instant.

Pour le reste, le marché anderlechtois pourrait se limiter au dégraissage progressif de son noyau C (Roef, Harbaoui, Capel, Kabasele, De Medina…). "Sauf si un joueur de l’équipe première venait encore à nous quitter", intervient le coach suisse. "Si un titulaire s’en va, il faudra le remplacer." Kara et Dendoncker sont évidemment les principales cibles. "J’espère pouvoir continuer à travailler cette saison avec le groupe actuel. Mais dans un mercato, il faut voir ça au jour le jour."