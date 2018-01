Le transfert de Nicolae Stanciu au Sparta Prague n'est plus qu'une question de temps. Les clubs ont trouvé un accord de principe pour un transfert définitif avoisinant les 3,5 millions d'euros (sans le bonus). Ils doivent toutefois encore négocier quelques détails tels que les bonus en cas de qualification pour la Ligue des Champions ou l'Europa League. Une nouvelle offre a été transmise au RSCA ce matin.

Le joueur touchera, lui, plus d'un million d'euros par an, bonus compris. Il attend de recevoir le feu vert du RSCA pour filer à Prague et y finaliser son transfert.





Vranjes veut venir au RSCA

L'autre dossier chaud, c'est celui du défenseur bosnien Ognjen Vranjes. Anderlecht aurait fait une offre de location plus élevée que les 250.000 euros pour cinq mois. Cela ne suffit pas pour l’AEK, qui - s’il doit se débarrasser de lui - préfère le vendre pour plus de 2 millions. Mais le Sporting n’a pas les moyens de payer cette somme. Vranjes aimerait rejoindre Anderlecht. Il lui reste 1 an et demi de contrat et Anderlecht lui propose un salaire bien plus intéressant que l’AEK.

Vranjes (28 ans) est un pion important de l’AEK, qui est en pleine course au titre (l’Olympiacos n’a qu’un point d’avance). Le RSCA a déjà songé à lui en 2014, quand Daniel Van Buyten avait refusé de venir.

Vranjes est un défenseur très dur. En 8,5 saisons comme pro, il a reçu 8 cartes rouges et… 67 jaunes, toutes compétitions confondues. Il a tapé à l’œil des scouts anderlechtois lors du match Bosnie - Belgique (3-4). Au match aller (4-0), il était sur le banc.

Tyronne Ebuehi, (22 ans) l’arrière droit nigérian de l’ADO La Haye qui était suivi par Anderlecht, part à Benfica en juin.