Les mercatos hivernaux n’ont pas été des réussites pour Anderlecht. Sur les 13 derniers joueurs amenés, aucun ne s’est directement imposé. Ils ne sont d’ailleurs que trois à avoir fait leur trou au Sporting.

Les réussites

Andy Najar: La plus grande réussite hivernale. Il est arrivé jeune et a mis six mois à s’adapter. Il a ensuite directement pris sa chance.

Frank Acheampong: Il a mis du temps à grappiller ses premières minutes vu son arrivée d’une compétition exotique (Thaïlande). Il est désormais entre le terrain et le banc.

Idrissa Sylla: Arrivé blessé, il n’a pas joué avant l’été. Remplaçant sérieux et efficace de Stefano Okaka, il a été revendu contre près de 3 fois son prix d’achat cette année.

Les ratés

Nicaise Kudimbana: Son rôle dans le vestiaire était important mais il n’était que le numéro 4.

David Pollet: Six mois et puis s’en va. L’actuel buteur de Charleroi est arrivé contre plus de 2 millions pour faire un flop total et filer à Gand, où il s’est aussi planté.

Samuel Armenteros: De retour à ses premiers amours à Heracles (Pays-Bas) après un tour en Azerbaïdjan, il n’a jamais été le successeur de Mbokani.

Stéphane Badji: Seul achat de l’hiver dernier, il a rétabli l’équilibre dans l’entrejeu mais on a vite remarqué qu’il était techniquement court par rapport à son prix (2,5 millions).

Filip Djuricic: Le technicien serbe a montré du talent mais n’a jamais rien apporté.

Rolando: Il ne voulait pas quitter Porto pour Anderlecht et ça s’est vu. Il a mis 6 mois à retrouver son niveau à Marseille

Rafael Galhardo: Le meilleur back droit du Brésil n’a jamais été au niveau. De retour au Brésil, il va quitter son club où il ne s’impose pas.

Alexander Büttner: Manchester United c’est la classe. Pourtant, le Batave était trop irrégulier. Même son club, le Dynamo Moscou l’a compris et a rompu son contrat.

Marko Marin: Le Messi allemand manquait de rythme puis s’est blessé. Après un échec à Trabzonspor, il a été vendu à l’Olympiacos.

Demy De Zeeuw: Ancien demi-finaliste de la Coupe du Monde, il n’a jamais retrouvé son niveau. Il est retraité.