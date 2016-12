Prêté par Anderlecht en 2014 à l’Olympiacos, puis définitivement vendu aux Grecs l’été suivant, Luka Milivojevic est devenu l’un des joueurs clés dans le plus grand club du pays.

À tel point qu’il sera le joueur de l’Olympiacos le plus courtisé lors du mercato de janvier. West Ham, dont la saison est actuellement décevante en Premier League, serait très intéressé. Les dirigeants grecs ont fixé le prix pour le milieu de terrain serbe : 10 millions d’€, soit un peu moins de… 10x plus que la somme versée au RSCA il y a un an et demi (un peu plus d’un million d’€) !