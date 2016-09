Moins Belge la vie à Anderlecht

Anderlecht

Il y avait onze Belges parmi les vingt et un joueurs partis du Sporting cet été. Et un seul dans le sens des arrivées : Massimo Bruno, prêté lors de l’avant-dernier jour du mercato. La conséquence est donc à la fois logique et surprenante : de toute son histoire, le club bruxellois n’avait jamais eu aussi peu de Belges dans son noyau A !

Sur les vingt-cinq membres de l’équipe première actée depuis le 1er septembre, dix sont Belges, dont les trois gardiens de but. Sur ces dix Belges, seule la moitié peut se considérer comme titulaire en puissance : Bruno, Dendoncker, Tielemans, Roef et Deschacht. Les autres sont soit des réservistes (Boeckx, Svilar et Kabasele), soit des adolescents qui découvrent le monde professionnel depuis quelques semaines (Van Camp et Faes, tous les deux nés en 1998).

