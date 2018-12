Il a reçu une nouvelle chance mais il n’a pas vraiment convaincu. Une fois de plus, serait-on tenté d’écrire. Ryota Morioka a tout de même accepté de parler après le match. Et surtout d’évoquer son avenir incertain au Sporting.

Ce n’était pas facile de se montrer dans un tel match.

"Je confirme. On perdait trop vite et trop souvent le ballon. C’est donc compliqué de créer quelque chose. Il aurait fallu être plus calme et garder le ballon."

Le mois de janvier est proche. Qu’allez-vous faire pendant le mercato ?

"Je ne sais pas. Enfin si, je sais que je veux continuer à jouer pour Anderlecht."

Et si un club vous proposait du temps de jeu au mercato, que feriez-vous ?

"Je suis heureux d’être à Anderlecht."

Mais on ne revoit pas le Morioka de Beveren.

"Je sais que je marque moins et que je donne moins d’assists. Mais c’est Anderlecht. C’est à moi de prouver que j’ai le niveau pour jouer ici."

Anderlecht va chercher un nouveau numéro 10 en janvier. Ce n’est quand même pas bon signe pour vous…

"Franchement, je m’en moque. Si la direction cherche un autre numéro 10, c’est compréhensible car je ne fais pas une bonne saison pour l’instant. Il faut être honnête."

Vous n’êtes donc pas fâché sur vos dirigeants ?

"Non, pas du tout. Mais je vais continuer à me battre et à essayer de me montrer."