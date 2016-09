N'Sakala vide son sac: "Defour a dit au coach que je le poussais à sortir"

Anderlecht

Les murs sont blancs. On y aperçoit presque encore la trace de l’énorme tableau représentant Fabrice N’Sakala et sa compagne Lara sur la plage. Il ne trône plus au mur mais est prêt à filer, à l’instar du jeune couple, vers la Turquie et les plages de la région d’Antalya.

Après trois saisons passées à Anderlecht, le Franco-Congolais a décidé de tourner le dos à la Belgique. "Mais je reviendrai. Je cherche d’ailleurs toujours un terrain pour y construire ma maison."

Entre ses cartons, son rangement et une visite chez ses beaux-parents, l’international congolais nous a tiré le portrait de l’ambiance dans le vestiaire et revient sur sa relation tumultueuse avec Besnik Hasi et Steven Defour.

Comment décririez-vous le travail de Besnik Hasi lors des deux années passées avec lui ?

"Défensif. On bossait en fonction de l’adversaire. On savait comment les contrer mais quand on avait la balle, nous ne savions pas quoi faire, encore moins où courir. D’accord, nous sommes assez grands pour réfléchir à nos lignes de course mais il faut une base. Là, nous jouions sur le talent de chacun. Quand tout le monde était au top , nous étions excellents mais si deux gars passaient un peu à côté, c’était fini."

C’était parfois un peu de l’improvisation…

"Il apprenait comme nous. C’était comme un jeune joueur qui découvre… J’ai toujours dit aux autres qu’une fois parti, Hasi deviendrait un bon coach. Ils me regardaient tous en me disant : ‘Mais comment peux-tu dire ça, toi !’ Ce n’est pas parce qu’il m’a mis sur le côté que je le déteste."

Interview vérité.