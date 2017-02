Sa prestation est quelque peu passée inaperçue à cause des deux buts de Frank Acheampong. Mais qu’est-ce qu’Andy Najar a été grandiose contre le Zenit, alors qu’il n’avait plus joué depuis le premier match de la reprise, le 22 janvier contre Saint-Trond !

Quelques jours après ce match, il a eu une grosse frayeur. "À l’entraînement, je me suis à nouveau blessé au genou, le droit cette fois-ci", raconte le Hondurien. "Je me suis blessé seul, et je craignais donc le pire. Je ne voulais pas à nouveau passer sept mois de galère dans la salle de rééducation. Un scanner m’a rassuré. Mon inactivité était fixée à quatre à six semaines."

Comme souvent, Najar est revenu plus tôt. "Trois grosses semaines ont suffi. Je n’ai plus de douleurs, mais je joue avec un gros bandage pour bien soutenir mon genou."

Huit clubs anglais ont envoyé un scout à Anderlecht, jeudi. La seconde mi-temps de Najar doit les avoir impressionnés. "En Coupe d’Europe, il y a toujours du beau monde dans les tribunes. On verra bien."

Le contrat de Najar se termine en juin 2018. Anderlecht essaie tout pour le faire resigner. "Je n’ai pas encore resigné, non", sourit Najar de façon mystérieuse. "Si je vais le faire ? C’est une question difficile. On verra bien dans les mois à venir."

Si Najar ne signe pas, il quittera le club à la fin de cette saison. Anderlecht ne voudra pas garder un joueur qui est en fin de contrat et donc gratuit à la fin de la saison prochaine.