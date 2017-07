Un premier contrat pro à 17 ans, des premières apparitions en playoffs 1 à 18 sous Besnik Hasi puis une disparation nette des radars à 19 : Nathan de Medina a connu un parcours atypique à Anderlecht. Un parcours qui va s’achever durant ce mercato estival après… 15 ans au Sporting.

Il y a un mois, le défenseur central espérait pourtant recevoir sa chance suite à un prêt réussi à Louvain en D1B la saison dernière. "J’ai accepté d’aller un échelon plus bas et j’y ai beaucoup appris. Je me disais que je pourrais recevoir ma chance avec le noyau A durant la préparation mais Monsieur Weiler m’a directement versé dans le noyau U21. Je respecte sa décision, les choix du coach font partie du football. On donne toujours raison à un coach qui gagne (sourire) ."

À Louvain, Nathan de Medina avait pourtant mis sans le savoir un atout supplémentaire dans sa manche : Emilio Ferrera. Il fut son entraîneur à OHL avant d’être engagé par Anderlecht pour encadrer tactiquement l’école de jeunes.

Une prolongation de contrat était d’ailleurs de mise du côté de la direction du Sporting mais René Weiler a décidé qu’il ne compterait pas sur de Medina à l’avenir. "Il me reste un an de contrat au Sporting mais je vais partir cet été. En prêt ou en transfert définitif, toutes les options sont ouvertes."

Comme ses potes Andy Kawaya (Malines), Dodi Lukebakio (Charleroi) et Aaron Leya Iseka (Zulte Waregem), Nathan de Medina espère se recaser en Pro League. "J’ai fait mes preuves en D1B l’an passé et c’est logique que je cherche un beau projet à l’étage supérieur. J’ai eu une blessure aux adducteurs qui a nécessité une petite opération en fin de saison passée mais je suis maintenant en pleine forme. Je m’entraîne depuis un mois avec Nicolas Frutos et Mo Ouahbi, et je suis prêt à jouer directement."

Un club qui devrait lui permettre de rejoindre le noyau Espoirs de Johan Walem en équipe nationale. "Il m’a dit qu’il me suivait et qu’il me reprendrait, à condition d’avoir du temps de jeu. Il m’aurait déjà repris si je n’avais pas été blessé à cette période."