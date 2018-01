Anderlecht n’a toujours pas sa nouvelle pelouse, et cela inquiète Hein Vanhaezebrouck. À la fin du stage, il a dit : "Quand je demande, on me dit : ‘On est train de s’informer’ . Mais, hé, les gars ! Le championnat, il est là. Faut pas mettre la pelouse le 1er juin car tout sera fini. Là aussi, je dois attendre…"

Certes, un responsable du club est allé aux Pays-Bas pour choisir les rouleaux qui vont être posés, mais les travaux n’ont pas encore débuté et les machines ne sont pas encore sur place. Et le temps presse.

En effet, le premier match à domicile se joue le mercredi 24 janvier, contre Waasland-Beveren. Les travaux devront donc débuter cette semaine, parce qu’il faut quelques jours pour que le gazon se tasse.

Depuis le match contre La Gantoise du 26 décembre, il n’y a pas eu de grands travaux d’entretien. L’état de la surface de jeu est donc toujours aussi mauvais. Pour les joueurs, ce serait un drame de devoir poursuivre le championnat sur ce champ de patates. "C’est tout simplement impossible de bien jouer au football sur un terrain pareil", assure Hein Vanhaezebrouck.

Pour bien faire , le Sporting devrait aussi réinstaller le chauffage sous le terrain. Les câbles ont été sectionnés à plusieurs endroits par des machines, ce qui rendrait le terrain impraticable en cas de neige ou de gel.

Mais neuf jours ne suffisent pas pour tout remplacer. Et surtout : Anderlecht n’a pas d’argent pour faire des travaux de cette ampleur. Il faudra donc attendre l’ère-Coucke (après la fin de la saison) pour retrouver un billard au Parc Astrid.

Entre-temps, afin que les rouleaux puissent être posés, il faut espérer qu’il ne gèle pas dans les jours à venir. Ni à Anderlecht (on prévoit des températures légèrement positives la nuit) ni aux Pays-Bas, où le gazon est cultivé. Sinon, Vanhaezebrouck peut oublier son "premier cadeau de Noël", comme il avait qualifié la nouvelle pelouse après le 1-0 contre Gand. De ces jours, il faut être patient à Anderlecht…