Comme nous l’annoncions hier, Anderlecht engage Sikou Niakaté, un défenseur central français aux origines maliennes.

Niakaté n’a que 19 ans mais a déjà joué 30 matches en équipe A de Valenciennes, en Ligue 2. Ce mardi, il va signer pour 5 ans à Anderlecht et va gagner entre 700.000 et 800.000 euros bruts par an.

Anderlecht paie 3 millions à Valenciennes, qui a besoin d’argent.

Tottenham est un des clubs anglais qui ont suivi Niakaté de près, la saison passée. Vu son jeune âge et son profil intéressant (1,87 m), Newcastle voulait le faire signer, mais quand il a appris que le but était de le faire jouer avec les U23, le deal ne s’est pas fait. Le Club Bruges et Rennes étaient également sur le coup, mais Anderlecht a obtenu gain de cause.

Fin juillet, Niakaté est rentré légèrement blessé de l’Euro U19 en Finlande. Il n’a donc joué qu’un match avec Valenciennes (contre Châteauroux) cette saison-ci, d’autant plus qu’il avait déjà la tête à Anderlecht.

Face à Châteauroux, il a été très bon balle au pied et a donné de bons centres, mais il a connu quelques problèmes défensifs.

Niakaté, un gaucher, est considéré comme un bon joueur, mais il a encore du travail et n’est pas non plus considéré comme le plus grand talent défensif du football français, comme l’était par exemple Raphaël Varane à 19 ans.

Quel hasard : l’Union Saint-Gilloise a également un Niakaté parmi ses joueurs. Youssouf Niakaté a même inscrit un vrai hat-trick, le week-end passé à Westerlo (1-3).

Et tout comme le Niakaté d’Anderlecht, c’est un Français d’origine malienne. "Mais il n’y a aucun lien familial entre nous deux", nous garantit-il.

L'exemple: Upamecano, l'homme à 100 millions de Leipzig

En transférant Niakaté, Anderlecht a sans doute pensé à cet autre défenseur central qui a quitté Valenciennes à un jeune âge. Dayot Upamecano avait même 16 ans quand il est parti au Red Bull Salzbourg.Il a maintenant 19 ans et est titulaire au Red Bull Leipzig, qui a joué la Ligue des Champions la saison passée. Il fait baver les plus grands clubs au monde, comme Manchester United, Liverpool, Barcelone et l’AC Milan. Leipzig a inclu une clause dans son contrat, stipulant qu’il coûte… 100 millions.

Upamecano est plus puissant et pour le moment beaucoup plus fort que Niakaté. Mais si le Français d’Anderlecht pouvait rapporter le double ou le triple des 3 millions payés par Anderlecht, Luc Devroe aura fait du bon boulot.