Si les petits nouveaux Silvère Ganvoula et Pieter Gerkens peuvent être désignés comme les révélations du stage d’Anderlecht en Autriche, on aurait envie d’y ajouter un troisième nom : Nicolae Stanciu.

Le transfert le plus cher de l’histoire du Sporting parmi les révélations un an après son arrivée ? Oui, car le Roumain a changé. Physiquement déjà. Les cheveux rasés et affûté comme jamais, il a un air du héros de Prison Break. Pour enfin se libérer d’un statut qu’il a traîné comme un boulet toute la saison passée ?

Oui, car c’est bien mentalement que l’effort doit être plus important dans son cas et il semble bien l’avoir compris. Toujours capable d’enchaîner un geste génial qui laisse ses équipiers bouche bée et une passe qui ferait rougir de honte un joueur de 2e Provinciale, Stanciu a surtout donné l’impression de s’être adapté au jeu de Weiler. Et, ça, c’est une révélation.

Les vacances vous ont fait du bien après une saison réussie collectivement mais difficile pour vous personnellement ?

"Oui, j’ai vraiment savouré ces vacances, car c’était mes premières depuis que je suis footballeur pro. Au Steaua, on n’avait que cinq ou six jours de repos entre les deux saisons à cause des tours préliminaires de Coupe d’Europe. Cette fois, j’ai eu trois semaines. J’ai fait un voyage à Majorque et un road trip à travers la Roumanie."

On a pu suivre ça sur Instagram. Et on a surtout remarqué un truc : vous faisiez tout le temps du sport.

"C’est vrai, je n’ai pas arrêté de bouger. J’ai fait pas mal de tennis, un sport où je me débrouille bien malgré un service défaillant à cause de ma petite taille (sourire) . Je suis beaucoup allé au fitness aussi. Il fallait que j’arrive plus fort et plus solide pour cette nouvelle saison."

Pourquoi ?

"En Belgique, les duels sont très costauds et je dois mieux y résister. Prendre du muscle pendant la saison n’est pas simple avec tous les matchs. C’était idéal de faire ça pendant les vacances. J’ai gagné de la masse et je tiens mieux sur mes jambes. Mon moteur est plus puissant également. J’ai compris qu’il fallait beaucoup courir chez vous."

C’est parce que vous vous sentez plus fort que vous avez pris le numéro 10 cette saison ?

"Bah… J’ai parlé avec les gens du club et ils m’ont dit que le 10 était libre avec le départ de Massimo. Bon, Massimo est revenu maintenant et on en a parlé. Il m’a dit qu’il n’y avait pas de soucis et il a pris le 17."

Le numéro 10, ça veut quand même dire que vous allez prendre plus de responsabilités cette saison, non ?

"C’est vrai, c’est un numéro qui correspond à mon style de jeu. Je l’ai toujours eu en club et en équipe nationale. Je suis un numéro 10."

Un numéro 10 que Weiler semble vouloir faire jouer à gauche.

"Il m’avait déjà mis à cette position l’année passée. On en avait parlé. Je lui avais dit que je n’avais jamais joué sur le côté gauche, mais que j’étais prêt à essayer s’il le voulait."

Avec la concurrence du capitaine Hanni, c’est peut-être mieux pour vous faire une place dans le onze.

"C’est clair que Sofiane est très fort. Que ce soit en 10 ou à gauche, le plus important pour moi, c’est de jouer. Je peux aussi jouer un cran plus bas, comme numéro 8. Je l’ai déjà fait en équipe nationale."

Vous pourriez remplacer Tielemans alors ?

"C’est difficile de le remplacer, car il marque beaucoup, même d’un poste un peu plus en retrait."

Comme lui, vous savez donner d’excellentes passes et vous avez une frappe puissante.

"Sur ça, peut-être que je pourrais remplacer Youri, oui. Mais c’est le coach qui décidera."

En général, vos passes sont soit géniales, soit catastrophiques, car vous prenez un risque maximum dans vos gestes. Il en dit quoi le coach ?

"Il aime le jeu direct où l’on va très vite vers le but adverse. Mes passes peuvent donc servir ce style. Mais bon, il n’aime pas non plus trop les pertes de balle et il peut se fâcher très fort…"

Vous pourriez plus assurer vos passes ?

"Peut-être, mais les gens dans le stade, ils veulent voir ces passes risquées. Quand ça passe, tout le monde se dit ‘waouw’ . Quand tu prends des risques, tu fais évidemment plus d’erreurs. Le jeu est très rapide ici et tu n’as qu’une fraction de seconde pour décider. Et mon réflexe, c’est de prendre un risque. Si j’avais plus de temps, je jouerais plus simple mais ce n’est pas dans ma nature."

Tiens, en parlant de votre nature. Tout le monde vous dit timide et gentil. L’homme des 10 millions ne devrait-il pas plus s’imposer parfois ?

"Ce n’est pas vraiment dans mon caractère. Je n’ai pas besoin d’être la star et d’avoir toute la lumière sur moi. Et autre chose : je ne suis pas l’homme des 10 millions (sourire) . Vous parlez toujours de ça, mais j’ai coûté 7,8 millions à Anderlecht. Et avec les bonus, la somme peut monter jusqu’à 9,8 au bout des cinq ans de mon contrat."

Cela fait quand même de vous le plus cher.

"Oui, c’est vrai, mais Anderlecht a aussi donné beaucoup d’argent pour acheter Kums en Italie. Mais bon, la somme est là et je n’y changerai rien."

La saison passée, Laszlo Bölöni a dit que vous ne valiez pas autant d’argent et que le Steaua avait fait une super affaire en vous vendant aussi cher.

"Oui, j’ai lu ça aussi. J’en ai parlé avec Alex (Chipciu). Les Roumains disent toujours du mal de nous. Pareil pour Stoica que l’on ne connaît pourtant pas personnellement. J’ai envie de leur demander pourquoi ils disent des choses méchantes comme ça. Mais bon, ce n’est pas mon problème. J’ai gagné des titres au Steaua et j’ai déjà un titre avec Anderlecht."

Le premier match de championnat vous emmènera à l’Antwerp où Bölöni est le coach à présent…

"Oui, mais je ne vais pas prendre ce match comme une revanche. Au contraire, je suis content que Bölöni soit venu en Belgique. Il va peut-être amener d’autres joueurs roumains pendant le mercato."

Votre nom est aussi revenu pendant ce mercato : on vous a cité à Al-Wahda, aux Émirats.

"J’en ai parlé avec Ana Maria, mon agent, et elle m’a confirmé que Al-Wahda me voulait. Mais je n’en sais pas plus et, pour tout vous dire, ça ne m’intéresse pas trop. Je lui ai dit que je ne voulais pas aller là-bas et que j’étais heureux à Anderlecht. Je veux réussir ici."