Jeudi passé en Autriche, Bram Nuytinck a repris l’entraînement collectif après une douleur à un tendon d’Achille déjà fébrile la saison dernière.

"La blessure n’est pas chronique. J’en ai souffert pendant les playoffs mais je ne voulais pas rater cette période importante. Le club avait communiqué sur la blessure au genou de Kara mais rien sur la mienne. Les gens ne savaient pas que je devais aussi mordre sur ma chique pendant les rencontres…"

Cet été, le défenseur néerlandais aurait pu quitter le Sporting après cinq ans. "Hasi me voulait à l’Olympiacos. Cela m’a fait plaisir car ma dernière saison avec Hasi avait quand même été difficile. Je devais décider très vite et j’ai choisi de rester au Sporting pour une sixième année. Il y a deux ans et demi, van den Brom me voulait aussi à l’AZ. Cela fait plaisir quand tes deux anciens coaches pensent à toi."

Dans les prochaines semaines, Bram Nuytinck devrait se mettre à table avec Herman Van Holsbeeck pour discuter d’une prolongation d’un contrat qui prend fin l’été prochain.