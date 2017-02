C'est avec un grand sourire qu'Ivan Obradovic s'est adressé à la presse, cet après-midi à Anderlecht. "Nous sommes contents d'avoir battu le Zenit, mais nous pouvons encore jouer mieux que ça", dit le Serbe. "Nous progressons et c'est le plus important. Que ce soit l'équipe de dimanche ou celle de ce jeudi: nous avons tous le même objectif, et c'est de devenir champions et d'aller le plus loin possible en Europe. L'équipe de jeudi a montré ce qu'elle avait dans le ventre. On ne peut plus parler d'une seule équipe type. Il y a beaucoup de concurrence entre nous. Les automatismes? On ne réfléchit pas trop. Le football, c'est simple."

Obradovic était - avec Tielemans, Dendoncker et Bruno - le seul qui a débuté les deux matches. "Moi, je peux jouer tous les trois ou quatre jours. J'ai perdu assez de temps pendant ma rééducation. Je suis encore frais. Si le coach me demande si je ne veux pas souffler, je lui dis que non."

Dimanche, un nouveau match difficile est au programme. Ostende est un candidat pour les playoffs 1. Obradovic: "On sait qu'Ostende est un adversaire dangereux. Mais honnêtement: on ne regarde que nous-mêmes. On va là-bas avec comme objectif de gagner."