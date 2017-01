Le départ en stage est prévu pour jeudi. Et l’invité surprise se nomme Olivier Deschacht. Le clubman prendra l’avion direction La Manga pour y passer une semaine avec le groupe. La direction souhaite le voir rester au moins jusqu’au terme de son contrat en juin prochain. Il espère la même chose.

Le dernier match de compétition avait déjà donné une belle indication quant à la tournure des événements. Le fait de remettre Oli sur le banc après l’avoir balancé dans le noyau B était un signe avant-coureur d’une réconciliation à venir.

Les dernières semaines passées dans le noyau B, ont permis de prouver qu’il n’était pas la taupe du vestiaire. L’absence de Kara durant le moins de janvier a également pesé dans la balance. René Weiler n’a plus que Nuytinck et Spajic comme défenseurs axiaux de formation et voit Deschacht comme un back-up potentiel.

Ces différents arguments ont poussé la direction à vouloir jouer les médiateurs entre le coach et son joueur. La direction espère pouvoir dire que son clubman a conclu sa carrière au RSCA. Elle verrait d’un mauvais œil qu’après tant d’années de bons et loyaux services, il soit forcé de finir sa saison à Zulte Waregem. Il y a quelques semaines, le Essevee s’était renseigné à son sujet via des agents. Les Flandriens savent désormais à quoi s’en tenir : ils peuvent biffer Deschacht de leur liste de courses.

Olivier Deschacht aurait de toute façon eu beaucoup de mal à porter une autre vareuse que celle du RSCA. La seule qu’il ait connue au long de sa carrière.