Anderlecht Accompagné par Tom Colpaert, le team manager d’Anderlecht qui est son ami pour la vie depuis qu’ils ont partagé un appartement près du Parc Astrid quand ils avaient 16 ans, Pär Zetterberg (48 ans) a fait son retour très attendu (son troisième, déjà !) à Anderlecht. Avec un grand sourire sur le visage., dit Zetterberg, qui commence en janvier et dont le rôle sera similaire à celui de Jean Dockx, un de ses pères spirituels à Anderlecht.

“Jean Dockx était respecté par tout le monde au sein du club”, dit Zett. “Son avis était important. Depuis qu’il n’est plus là, personne n’a repris son rôle. C’est important d’avoir quelqu’un comme cela dans le club, même si le club a évolué.”

Quelle sera votre fonction exacte, Pär ?

“Je ne suis pas vraiment un T2. Je suis dans le staff pour aider les joueurs, pour discuter avec Hein… J’ai compris que l’ADN du club a un peu disparu. Je vais expliquer aux joueurs ce que cela signifie d’être un joueur d’Anderlecht. Cela ne suffit pas de gagner, il faut le faire avec la manière. Il faut montrer du respect envers les supporters. Anderlecht reste le plus grand club de Belgique.”

Comment voyez-vous votre collaboration avec Vanhaezebrouck ?

“Je connais Hein de nos matchs contre Harelbeke. Ici, on s’est parlé une fois ou deux fois. Notre idée du football est presque la même. Il va m’apprendre beaucoup, et j’espère que je pourrai lui apporter certaines choses. C’est un nouveau rôle pour moi. J’ai beaucoup à apprendre. En tout cas, mon but n’est pas de devenir T1, je préfère un poste dans l’ombre, tout en influençant certaines choses.”

Vous avez hésité ? En 2008, vous aviez dit adieu à la Belgique.

“Pour moi, c’est un retour à la maison, après être parti pendant dix ans

(Ndlr : il a été formateur à Falkenberg, le club suédois où tout a commencé pour lui)

. Le travail de scout, que j’ai fait entre 2006 et 2008, n’était pas ma tasse de thé. Mais ici, je suis vraiment tenté par le projet. Je sens que M. Coucke et Michael Verschueren veulent reconstruire un grand Anderlecht. J’ai l’impression qu’ils veulent mettre les moyens pour faire de belles choses au mercato. Sinon, ils ne m’auraient pas fait revenir de Suède. On va essayer de ramener Anderlecht à la première place.”

Vous étiez le fils de Roger Vanden Stock. Vous pouvez devenir le fils de Coucke ?

“Peut-être le petit-fils, mais cela dépendra des résultats. La même chose vaut pour les supporters. J’espère qu’ils seront plus calmes grâce à mon arrivée. Mais les résultats décideront. Je me souviens que quand on perdait, j’étais le plus mauvais au monde. J’étais plus critiqué que les autres.”