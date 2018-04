"Je ne crois pas aux miracles." Hein Vanhaezebrouck rit. Jaune. Derrière cette note d’humour se cache une énorme frustration. Déjà décimée ("je n’ai que quatre ou cinq défenseurs aptes"), sa défense a perdu un élément clé en la personne d’Uros Spajic.

La cheville du Serbe n’a pas résisté à un choc avec Chris Bedia vendredi dernier. Guerrier dans l’âme, il a confié rêver d’un retour pour le Topper. Ça risque d’être court si on en croit Hein Vanhaezebrouck. "C’est bien qu’il soit positif mais il ne s’est pas encore entraîné avec le groupe."

Reste donc à déterminer qui prendra sa place pour composer la charnière centrale d’Anderlecht. Leander Dendoncker sera redescendu d’un cran pour jouer au poste le plus axial. Il a déjà été aligné à droite de la défense axiale mais n’avait pas satisfait et s’était dit mal à l’aise. Ivan Obradovic officiera à gauche du trio et bloquera le flanc en perte de balle.

La place à pourvoir se situe donc à droite. Et seul Josué Sa répond aux critères pour y évoluer. Hein Vanhaezebrouck a d’ailleurs souligné que "s’il a été moins heureux face à Gand, Sa a bien fait le boulot à Charleroi".

Vanahaezebrouck a pointé la bonne montée au jeu de Karim Abdul Dante mais son inexpérience ne plaide pas en sa faveur. "Il n’était pas à sa meilleure place mais j’ai besoin de tout le monde et que tous les joueurs soient capables de dépanner."

Pour l’expérience, il peut compter sur Olivier Deschacht. De retour dans le groupe, il devrait être sur la feuille de match. Il aurait pu rêver d’un 599 match à Anderlecht mais trop de facteurs jouent en sa défaveur.

On peut notamment pointer le fait qu’il devrait jouer sur son mauvais pied, qu’il a été malade en début de semaine et que Vanhaezebrouck a dit qu’il n’était pas "totalement en forme".

Alexis Saelemaekers ne devrait, lui, pas quitter le couloir droit. Le jeune Bruxellois de 18 ans a visiblement convaincu son coach. "Il gère bien ce qui lui arrive. Ça montre ses qualités mentales. C’est à ça que tu peux voir si des joueurs sont capables de jouer sous pression. Il a marqué des points."

Le retour de Trebel apporte son lot d’inconnues dans l’animation offensive des Mauves. Pieter Gerkens a reculé dans l’entrejeu pour pallier l’absence du Français, ce qui a laissé l’occasion à Lazar Markovic de sortir un gros match au poste habituellement occupé par… Gerkens.

Vanhaezebrouck a mis en valeur le profil "unique" de Markovic qu’il considère comme sa nouvelle arme. "Il est explosif, rapide et imprévisible. C’est l’un des seuls profils de ce genre que j’ai dans le noyau. Et il envoie des signaux positifs à l’entraînement. Il travaille dur tout au long de l’entraînement."

Malgré les compliments, le Serbe a un défaut : il n’est pas un travailleur né malgré sa bonne volonté. Et face à Anthony Limbombe et ses chevauchées, Pieter Gerkens sera plus à même de sortir le bleu de travail.

La grosse surprise serait de sortir Sven Kums de l’effectif pour placer Gerkens aux côtés de Trebel. Une option qui paraît peu probable mais qui existe.