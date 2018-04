Pieter Gerkens n’est pas par hasard dans le conseil des joueurs du RSCA. Il est jeune et au club depuis peu mais le Limbourgeois n’en est pas moins l’un des joueurs les plus lucides sur l’état du club ou sur ses chances de titre. Quitte à parfois être un peu trop modeste. Aux antipodes de la mentalité anderlechtoise. "C’est peut-être parce que je ne suis là que depuis un an", sourit-il.

Il y a trois mois, vous déclariez qu’Anderlecht avait plus de qualités que Bruges. Est-ce toujours ce que vous pensez ?