Pieter Gerkens a perdu sa place dans le onze d’Anderlecht. Il jouait donc gros, hier à Zagreb.





“Ce n’était pas un match facile, parce qu’on ne savait plus se qualifier. On a quand même tout fait pour terminer la campagne en beauté. Ce n’était pas un top match mais on a gardé le zéro. Hélas !, on n’a pas su marquer.” Gerkens n’a pas connu des semaines faciles. Le public d’Anderlecht ne l’a pas épargné. “J’étais mal monté au jeu contre Gand. Le public avait le droit de se plaindre.”