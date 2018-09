Anderlecht n'est pas parvenu à surprendre Saint-Trond dimanche dans le cadre de la 9e journée du championnat de Belgique de football (0-0).

Les visiteurs se sont pourtant rapidement retrouvés à dix suite à l'exclusion de Cristian Ceballos (22e). Au classement, Anderlecht (17 points) reste troisième en attendant le résultat en soirée de l'Antwerp (15 points) contre La Gantoise (13 points). Saint-Trond (14 points) est 5e. A 18 heures, Ostende (13) reçoit le Standard (12).

A peine le ballon mis en jeu par Saint-Trond, Anderlecht s'en est emparé grâce à Alexis Saelemaekers et à Zakaria Bakkali, qui a bien servi Francis Amazu au second poteau (2e).

Les mauves ne sont ensuite plus arrivés aussi près du but malgré un bon travail d'Ivan Santini (10e) et une reprise d'Adrien Trebel déviée en coup de coin par Jorge Teixeira (13e).

Dans la foulée, Ceballos allait se mettre en évidence à deux reprises. L'Espagnol a tout d'abord servi Yohan Boli dans le dos d'Ognjem Vranjes (19e), une occasion que l'attaquant ivoirien a manquée (19e). Après cela il a violemment tacklé Saelemaekers. Bram Van Driessche lui a dans un premier temps adressé un carton jaune, mais après avoir été invité à visionner les images, lui a montré le rouge (22e).

Bien que réduits à dix, les Canaris ont bloqué tous les espaces et les tentatives de Pieter Gerkens (30e) et Amuzu (39e) ne les ont pas fait paniquer.

Le début de la seconde période a été une réplique de la première. Anderlecht voulait bien inquiéter Kenny Steppe mais n'y arrivait pas.

Les Bruxellois multipliaient en effet les mauvaises passes quand Hein Vanhaezebrouck a sorti Gerkens pour Landry Dimata (61e) et Trebel pour Evgen Makarenko (70e).

Ce dernier changement a été sifflé par les supporters mauves, à tel point que le coach leur a fait signe qu'il était blessé.

Après un essai de Bakkali juste à côté (74e), les deux nouveaux venus ont permis à Anderlecht de se rapprocher du but mais Makarenko a tiré au-dessus (77e).

Par la suite, l'Ukrainien s'est bien infiltré et Steppe a dévié son envoi au prix d'une belle parade(82e).

Entre-temps, Dimata n'a pu ponctuer une combinaison dessinée par Bakkali et Santini (80e).

Anderlecht éprouve des soucis pour marquer et Santini a permis une nouvelle fois de le constater (90e+4).

Les réactions:

Santini : On a pas été efficace malgré le nombre d'occasions créé. Nous n'avons pa sété assez agressif. Cela ne va pas venir tout seul. On doit être plus efficace et se battre ensemble. Je n'au pas eu beaucoiup d'occasion aujourd'hui. A part la dernière qui était très bonne. Il faut essayer de se montrer prêt quand le ballon arrive. Malheureusement, cela ne termine pas au fond...

Gerkens : Je pense qu'on a pas été assez efficace. On a eu beaucoup de centres mais cela n'a pas abouti. On avait pas si mal démarré. Mais l'efficacité nous fait défaut et rien ne rentre. Je pense que c'est une question de confiance. Lorsque le premier rentrera, cela va revenir. Le public attend beaucoup plus, c'est normal. On doit vraiment se resaisir et marquer...

Yohan Boli : Cela fait toujours plaisir de prendre un point ici. Surtout qu'on était à 10 durant plus d'une heure. On s'est bien battu les uns pour les autres. C'est la mentalité de notre équipe. On doit continuer à bosser pour essayer de gagner. Le coach nous demande de tout donner sur le terrain et de resecter les consignes. Je suis un peu déçu de ne pas avoir plus aidé l'équipe, Si j'avais marqué mon action on aurait pu gagner le match. Mais il y a d'autres échéances qui vont arriver et il faut rester concentré.

Alexis de Sart : C'était un match difficile à cause des circonstances. Les 30 premieres minutes étaient bonnes et on se créé pas mal d'occasions de but. On a un goal annulé pour un hors jeu un peu limite. Après l'exclusion on a beaucoup couru après le ballon. On a joué face à une bonne équipe même si elle est en crise actuellement. Les joueurs ont couru les uns pour les autres et on a reussi à garder le zéro. Depuis le début de saison on est solidaire avec une bonne tactique. L'équipe a du se réorganiser pour rester solide derrière. Notre point fort aujourd'hui c'est notre mentalité et on l'a prouvé.

REVIVEZ LA RENCONTRE EN DIRECT COMMENTE: