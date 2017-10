Hein Vanhaezebrouck a fait le forcing pour arracher Gino Caen (52 ans) à Ostende et en faire son préparateur physique. Mais qui cet homme aux 627 matches sur le banc dans les séries provinciales ?

Pour illustrer qui est le Flandrien, Johan Rommelaere, président de Westkapelle, actuellement en P2, ouvre la boîte à souvenirs.

"Il a pris la tête de l’équipe en milieu de championnat et a frappé fort d’entrée de jeu", se souvient-il. "Il a convoqué l’équipe une heure plus tôt que d’habitude le jour du match. Il a réuni les gars dans la cantine et leur a fait une analyse vidéo. Ils n’en croyaient pas leurs yeux. On jouait en P3."

Que ce soit à Zerkegem, Ichtegem, Westkapelle ou aux Stormvogels Koekelare, il a toujours apporté sa touche personnelle.

C’est à Lichtervelde que tout a commencé. En 1983, alors qu’il est professeur d’éducation physique, il prend en main les cadets du club. Il travaillera durant 14 ans avec les jeunes de différents clubs (Handzame, Blankenberge ou encore Steenbrugge). De quoi renforcer cette idée : il veut être entraîneur toute sa vie.

Il combine six saisons le job de T1 avec celui de joueur. À Ichtegem, on se souvient davantage du coach que du joueur qui dépannait de temps en temps.

(...)