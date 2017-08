"Le PSG sur Dendoncker", "Dendoncker priorité de l’AC Milan", "Mourinho veut Dendoncker à Manchester" : ces derniers jours sur Internet, les rumeurs fleurissent à un rythme qui ferait rougir Usain Bolt. Un mauvais signe pour Anderlecht qui espère conserver son milieu de terrain une année de plus ? Non, pas vraiment. Dans les couloirs de Neerpede, on est même toujours assez optimiste dans ce dossier, même si Herman Van Holsbeeck attend avec impatience la date-butoir. Le Sporting a six arguments de poids pour convaincre/obliger Dendoncker de ne partir que lors du mercato estival 2018.