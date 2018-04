Davy Roef reste un an de plus à Beveren. Luc Devroe - un ancien gardien et donc un connaisseur - voulait pourtant qu’il revienne.

Mais Roef a refusé : il veut absolument jouer. Beveren a obtenu une clause d’achat de 750.000 euros. En revanche, le club paie une plus grosse partie de son salaire et le prix de location a augmenté. Beveren ne pourra débourser les 750.000 euros que s’il peut vendre Roef pour plus d’argent à la fin de la saison prochaine.

Entre-temps, Anderlecht n’a toujours pas son nouveau gardien. Devroe veut vite se mettre autour de la table avec Matz Sels. Si Sels accepte de revoir son salaire à la baisse, Anderlecht peut essayer de faire baisser le prix de transfert de 5 millions que demande Newcastle.

Et puis, il y a le dossier Van Crombrugge (Eupen). Il ne joue plus à Eupen afin de ne pas se blesser en vue d’un contrat. Mais il n’a pas encore signé à Anderlecht et espère être numéro 1 la saison prochaine.