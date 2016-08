Rednic: "Stanciu peut être le nouveau Zetterberg"

Anderlecht

Il y a un mois, Anderlecht se renseignait déjà pour Nicolae Stanciu (23 ans) qui valait un peu plus de 6,5 millions et nos sources roumaines nous affirmaient que jamais Anderlecht ne mettrait cette somme pour un joueur.

Une trentaine de jours, et surtout plus de trois millions, plus tard, le meneur de jeu roumain débarque en Belgique. Son prix est d’ailleurs dérisoire si on croit son entraîneur au Steaua Bucarest qui parle d’un joueur qui vaut "15 millions".

Avec la pancarte de transfert record pour le championnat belge sur le dos, tous les regards seront braqués sur le numéro 10 roumain. "C’est clair que je trouve le prix un peu élevé", lance d’ailleurs Tybor Selymes, ex-RSCA.

Selon l’ancien Mauve, le pocket player roumain est pourtant du style à "ce que le public retienne son souffle à chaque touche de balle".

Il ajoute : "Il a de la technique, de la vitesse et possède une excellente passe. Il n’est toutefois pas aussi spectaculaire ou expérimenté que Chipciu."

Son profil fait drôlement penser à un Suédois qui a pris sa retraite au Parc Astrid il y a quelques années. "Il peut être le nouveau Pär Zetterberg", affirme sans hésiter Mircea Rednic, ancien coach du Standard et de la Gantoise. "Il voit des espaces que personne ne voit. Il fait marquer et marque."

Tybor Selymes corrobore : "On peut les comparer, oui. Mais il faut lui laisser un temps d’adaptation, et Chipciu l’y aidera, car la compétition roumaine était devenue une plaine de jeu pour lui. Je pense toutefois qu’en un an, il sera le meilleur joueur d’Anderlecht. La pression ? Je pense que ça ne sera pas un problème pour lui car au Steaua, tu es suivi par toute la Roumanie."