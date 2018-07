Yevheni Makarenko (27) a l’honneur d’être le tout premier transfert de Marc Coucke comme président d’Anderlecht. Le 14 avril, déjà, Coucke tweetait : "Bienvenue Yevheni !" Le prix de Makarenko était limité : 1,2 million.

Plus de trois mois plus tard, le sympathique Ukrainien donne sa première interview, en exclusivité à La DH. Tant il a séduit ses coéquipiers (dont Trebel) lors de la préparation, tant il nous convainc avec son discours à la fois intéressant et rigolo.

(...)